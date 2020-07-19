Новосибирск поднялся против власти Кремля 19.07.2020, 11:13

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Фото: ТАСС

География протестов в РФ расширилась с Дальнего Востока на Сибирь.

В ряде городов Дальнего Востока и Сибири в воскресенье прошли новые акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает svoboda.org.

В Хабаровске около ста человек собрались на митинг в центре города. Акция прошла без инцидентов, ее участники вскоре разошлись. Это был восьмой подряд день несогласованных акций в Хабаровске. Один из наиболее крупных митингов состоялся накануне - по оценкам мэрии, на улицы вышли около 10 тысяч человек, а участники и наблюдатели называют большее число участников. В воскресенье, как и накануне, митинг в защиту Фургала прошел и в Комсомольске-на-Амуре.

Новосибирцы вышли на несогласованное шествие в поддержку Фургала. Никого не задержалиhttps://t.co/VAbojp582n pic.twitter.com/a6jTR2l3wz — Тайга.инфо (@taygainfo) July 19, 2020

Несогласованная акция прошла в воскресенье во Владивостоке, столице соседнего Приморского края. К памятнику борцам за власть Советов пришло около 100 человек. В соцсетях распространялись призывы прийти к памятнику "кормить голубей". Участники акции протеста также провели шествие по центру Владивостока.

Как сообщает Тайга.инфо, несогласованное шествие в поддержку хабаровского губернатора прошло также в Новосибирске.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля в Хабаровске и отправили в Москву, где суд арестовал политика на два месяца. Его обвиняют в организации убийств предпринимателей 15 лет назад. Он все обвинения отрицает.

Фургал, представляя ЛДПР, победил в 2018 году на губернаторских выборах действующего главу региона - представителя "Единой России". В 2019 году "Единая Россия" проиграла выборы в Законодательное собрание Хабаровского края.

Фургал пока остается губернатором – решения о его отстранении от должности и назначении временно исполняющего обязанности главы региона не было.