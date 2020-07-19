Знаки и символы — против Лукашенко 13 19.07.2020, 11:22

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Фото: nv.ua

Высшие силы намекают: пора возвращаться туда, откуда пришел.

«Кто-то считает это суеверием, а я считаю, что все во Вселенной взаимосвязано и ничего не происходит просто так», - пишет читатель телеграм-канала «Народная грамада».

Тут, конечно, главное не впадать в фанатизм, и не быть как языческие жрецы, предсказывавшие исход битвы по внутренностям животных ) Но бывает что совпадений становится слишком много. Притом совпадений статистически крайне маловероятных.

Смотрите, как интересно:

26 мая, вручение футболистам БАТЭ кубка Беларуси. Присутствует Виктор Лукашенко. Футболисты держат транспарант со словом «уладальнік». Внезапно у транспаранта отваливается часть со словом «УЛАДА».

12 июля. С вывески универмага Беларусь на ст.м. Партизанской отваливаются буквы «УС». Символичненько.

14 июля. Пролетавший над площадью Независимости ястреб бросил под двери ЦИК мертвую мышь. После чего постучался в окно ЦИК и улетел.

Ястреб. В Минске. Я прошу прощения, вы часто встречаете в центре Минска хищных птиц?

В тот же день в Минске — массовые митинги и множественные стычки с карателями. Случайно или нет но 14 июля — день взятия Бастилии, он же день начала Великой Французской революции. А самая крупная акция прошла возле самого дома-музея РСДРП. Дома, где начиналась Октябрьская революция.

А, еще одна мелочь. В августе Лукашенко исполняется 66 лет и он идет на 6 срок.

Конечно, при должном уровне наблюдательности и впечатлительности знаки можно увидеть абсолютно во всем. Особенно если хочешь их видеть.. Но пока складываются стойкое впечатление, что кое-кому намекают: пора возвращаться туда, откуда пришел».