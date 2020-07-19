Католики призвали священников способствовать честным выборам в Беларуси

Католики призвали священников способствовать честным выборам в Беларуси4
- 19.07.2020, 11:34
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Чего требуют верующие?
Общественная кампания «Католик не фальсифицирует» призвала священников способствовать честным выборам. Ранее кампания обращалась к избирательным комиссиям с напоминанием, что фальсификации - тяжкий грех.
О чем верующие просят священников?
служить мессы и молитвенные богослужения «За честные выборы»,
во время воскресных проповедей поднимать тему справедливых выборов и участия в них католических верующих — по Божьему закону, который «выше приказов временной государственной власти»,
говорить, что согласно учению Костела, верующие должны участвовать в политических и общественных процессах, брать ответственность на себя,
распространять информацию о кампании «Католик не фальсифицирует» через мессенджеры и соцсети,
разместить на приходских досках объявлений информацию о кампании «За честные выборы».
«Это и есть наша католическая предвыборная программа - молиться за честные, свободные и справедливые выборы», — резюмируют инициаторы кампании.