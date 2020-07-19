закрыть
19 июля 2020, воскресенье, 12:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Католики призвали священников способствовать честным выборам в Беларуси

4
  • 19.07.2020, 11:34
  • 1,899
Католики призвали священников способствовать честным выборам в Беларуси

Чего требуют верующие?

Общественная кампания «Католик не фальсифицирует» призвала священников способствовать честным выборам. Ранее кампания обращалась к избирательным комиссиям с напоминанием, что фальсификации - тяжкий грех.

О чем верующие просят священников?

служить мессы и молитвенные богослужения «За честные выборы»,

во время воскресных проповедей поднимать тему справедливых выборов и участия в них католических верующих — по Божьему закону, который «выше приказов временной государственной власти»,

говорить, что согласно учению Костела, верующие должны участвовать в политических и общественных процессах, брать ответственность на себя,

распространять информацию о кампании «Католик не фальсифицирует» через мессенджеры и соцсети,

разместить на приходских досках объявлений информацию о кампании «За честные выборы».

«Это и есть наша католическая предвыборная программа - молиться за честные, свободные и справедливые выборы», — резюмируют инициаторы кампании.


популярное за неделю

Мнение

Тараканьи бега на финише
Тараканьи бега на финише Ирина Халип
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич