Сержант Юрий: Во внутренних войсках солдаты сейчас «шатаются» 7 19.07.2020, 12:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Военнослужащие могут перейти на сторону народа.

Вчера в Могилеве прошел первый агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Во время пикета был включен «живой микрофон» и каждый из участников мероприятия получил возможность высказаться.

Выступил на пикете и сержант внутренних войск в отставке Юрий. Он вышел к микрофону с букетом роз, которые собирался отдать Тихоновской.

Экс-военнослужащий заявил, что «во внутренних войсках сейчас шатаются и боятся выполнять приказы по разгону мирных акций протеста». Он также напомнил военным, что они имеют право не выполнять преступные приказы.