Протесты охватили крупнейшие города на Дальнем Востоке России 19.07.2020, 12:26

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К акциям против кремлевской власти присоединился Комсомольск-на-Амуре.

В Хабаровском крае снова проходят митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала, который арестован по обвинению в организации убийств, сообщает «МБХ медиа».

Акции проходят в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также во Владивостоке. В Хабаровске митинг начался в полдень на площади Ленина у здания правительства края. Участники развернули плакаты в поддержку губернатора и жителей соседнего региона. По информации ТАСС, в акциях принимают участие несколько сотен человек.

Вчера в Хабаровске прошла самая массовая за восемь дней акция в поддержку Фургала. По разным оценкам, в митинге приняли участие до 50 тысяч человек. При этом мэрия Хабаровска оценила число участников в 10 тысяч.

Митинги в поддержку арестованного губернатора проходят в Хабаровске с 11 июля. Первый митинг стал самым массовым в истории города, в нем приняли участие около 30 тысяч человек.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств. По данным следствия, бывший глава региона был организатором ряда покушений на предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Также по этому делу задержали двух депутатов Хабаровской краевой Думы.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов.