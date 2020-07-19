Специалисты объяснили, почему люди просыпаются в три часа ночи 1 19.07.2020, 12:58

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Сомнологи провели исследование.

Часто люди просыпаются в три часа ночи, и эксперты нашли этому объяснение. Нарушают сон человека различные факторы. Например, человек может очнуться, когда изменяет положение собственного тела. Неоднократные пробуждения, помимо этого, совпадают в ночное время суток с переходом из одной фазы сна в другую. Как правило, наутро отдыхающий уже не вспоминает о произошедшем, пишет lenta.ua.

По мнению исследователей, в среднем люди делают такие перевороты до 15 раз за весь период отдыха в темную пору суток. В этом нет чего-либо необычного, это вполне нормальное явление для организма. Если лечь на кровать около одиннадцати часов вечера, то при приближении стрелок часов к 03:00 человек начинает переходить в стадию легких сновидений, пребывая до этого в глубокой. В связи с этим люди посыпаются почти в одно и то же время.

Это не указывает на наличие бессонницы или прочих проблем со сном, если человек быстро засыпает. Продолжительное бодрствование может привести к головным болям, ощущению усталости днем и негативному настроению. Избежать этого можно глубоким дыханием и размышлениями.