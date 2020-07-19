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Белорусская демократическая мечта шагает по Европе

  • 19.07.2020, 13:04
Белорусская демократическая мечта шагает по Европе

Наиболее крупные акции собирают более тысячи участников.

Демократических выборов требует весь белорусский мир. Улицами европейских городов сегодня прошлись тысячи соотечественников, живущих за границей, но сердцем преданные Родине. «Белсат» собрал снимки с акций.

Привет из Барселоны

Привет из Барселоны передают признанным (и еще нет) политическим заключенным, которые получат открытки из солнечного города. К белорусам, которые колеблются: остаться на диване или выйти – призыв.

«Абсолютно очевидно, что если не прилагать усилий, ничего само по себе не изменится, само по себе не организуется», – говорит одна из участниц акции.

Участники акции солидарности в Каталонии призывают присоединяться к защите независимости белорусов, защите права выбора и достойного будущего. В центре внимания протестующие держали картину«Белорусские метаморфозы» с изображением таракана.

Акции в Польше

Акции под бело-красно-белыми флагами увидели в польских Гданьске и Белостоке. В Гданьске собралось более 200 человек. Они выстроились в цепь солидарности, а также выступали в формате «свободного микрофона».

В Белостоке на уже вторую по счету акцию солидарности собралось около 70 человек. Они скандировали «Уходи!», «Жыве Беларусь!», и давали возможность желающим высказаться. Организаторы говорят, что белорусы Белостока будут продолжать группироваться и проводить акции.

Беласток_акцыя салідарнасці Беласток_акцыя салідарнасці Беласток_акцыя салідарнасці

Волна солидарности

В телеграм-канале «Моя страна Беларусь» белорусы в Таллине с портретами символов борьбы за будущее без Лукашенко, баннерами 97% и призывами держаться.

Сейчас в мире происходит настоящая волна солидарности с Беларусью. Диаспора по всему миру от Нью-Йорка до Сиднея, выходит на мирные демонстрации, чтобы поддержать родину.

Наиболее крупные акции собирают более тысячи участников.


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