Белорусская демократическая мечта шагает по Европе 19.07.2020, 13:04

Наиболее крупные акции собирают более тысячи участников.

Демократических выборов требует весь белорусский мир. Улицами европейских городов сегодня прошлись тысячи соотечественников, живущих за границей, но сердцем преданные Родине. «Белсат» собрал снимки с акций.

Привет из Барселоны

Привет из Барселоны передают признанным (и еще нет) политическим заключенным, которые получат открытки из солнечного города. К белорусам, которые колеблются: остаться на диване или выйти – призыв.

«Абсолютно очевидно, что если не прилагать усилий, ничего само по себе не изменится, само по себе не организуется», – говорит одна из участниц акции.

Участники акции солидарности в Каталонии призывают присоединяться к защите независимости белорусов, защите права выбора и достойного будущего. В центре внимания протестующие держали картину«Белорусские метаморфозы» с изображением таракана.

Акции в Польше

Акции под бело-красно-белыми флагами увидели в польских Гданьске и Белостоке. В Гданьске собралось более 200 человек. Они выстроились в цепь солидарности, а также выступали в формате «свободного микрофона».

В Белостоке на уже вторую по счету акцию солидарности собралось около 70 человек. Они скандировали «Уходи!», «Жыве Беларусь!», и давали возможность желающим высказаться. Организаторы говорят, что белорусы Белостока будут продолжать группироваться и проводить акции.

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Волна солидарности

В телеграм-канале «Моя страна Беларусь» белорусы в Таллине с портретами символов борьбы за будущее без Лукашенко, баннерами 97% и призывами держаться.

Сейчас в мире происходит настоящая волна солидарности с Беларусью. Диаспора по всему миру от Нью-Йорка до Сиднея, выходит на мирные демонстрации, чтобы поддержать родину.

Наиболее крупные акции собирают более тысячи участников.