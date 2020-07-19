Россия оказалась в сложном положении из-за Нагорного Карабаха 19.07.2020, 13:12

Ереван добивается от РФ более активного вмешательства в ситуацию.

В России эксперты и СМИ пытаются оценить последствия прибытия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Минск на Евразийский межправительственный совет. Армения рассчитывает, что РФ займет более активную позицию в армяно-азербайджанском конфликте, который возобновился на днях. Напомним, конфликт обострился 12 июля и боевые действия идут не в Нагорном Карабахе, а за несколько сотен километров от этой территории. При этом особое внимание сейчас уделяется перспективе подключения к решению территориального спора еще одного влиятельного государства - Турции, которая все более энергична на международной арене, пишет ng.ru.

Отметим, что еще недавно Пашинян от демонстрации постсоветского единства воздерживался. Так, он не прибыл в Москву на Парад Победы. Объяснение было предоставлено уважительное с дипломатические точки зрения - непростая эпидемиологическая ситуация в Армении. Однако сейчас коронавирус все так же бушует в республике, а армянский премьер-министр все равно прибыл в Минск. Значит дело предстоит важное, особенно с учетом того, что премьер оставил страну в период ожесточенные схваток на границе.

Как предполагают наблюдатели, Пашинян намерен добиться, чтобы Россия более активно работала в процессе урегулирования конфликта на армяно-азербайджанской границе. Сейчас ситуация кажется потенциально опасной для стран бывшего СССР, поскольку боевые действия ведут государства, одно из которых может рассчитывать на помощь РФ и других членов ОДКБ. И эта организация, как уже было не раз, по сути опять дистанцируется от горячего конфликта.

Эксперты видят в появлении Пашиняна в Минске попытку любыми средствами если не втянуть в конфликт РФ, то добиться от нее четкой реакции и демонстрации приоритетов. Ведь у ОДКБ есть обязательства по защите ее членов и если организация опять будет пассивна, то ее бессмысленность будет очевидна всем.

Однако почему же раньше Пашинян не стремился так тесно взаимодействовать с партнерами по договору? Более того, Пашинян ставил под сомнение целесообразность сохранения членства Армении в ОДКБ и даже ЕАЭС.

Отдельный сюжет - история Юрия Хачатурова, который занимал пост генсекретаря организации. Он, напомним, был арестован по заказу властей, еще будучи генсеком организации, а Армения блокировала назначение руководителя. Для чего нужно было наносить подобные репутационные потери военному блоку, в котором состоит сама Армения, официальный Ереван вразумительно объяснить не смог.

Как отмечают, СМИ, курс на отдаление от России был характерен для Пашиняна. Более того, при нем к власти пришли проамериканские политики, подозреваемые в связях с США в их числе, например, экс-координатор избирательных программ организации Transparency International Армен Григорян, которого назначили на пост главы Совета национальной безопасности, начальник Государственной контрольной службы стал Давид Санасарян — экс-представитель прозападной партии «Наследие», возглавляемой американским армянином Раффи Ованнисяном. Причем именно при Пашиняне было возбуждено уголовное дело против Южно-Кавказских железных дорог (армянской дочки РЖД). Как предполагали местные СМИ, за случившимся мог стоять Аргишти Кярамян — молодой функционер, недавно назначенный главой Службы национальной безопасности. К тому же «Процветающая Армения» — единственное движение в парламенте, выступающее за сближение с Россией - попало под прессинг, а его лидер Гагик Царукян оказался фигурантом нескольких уголовных дел. Ереван очевидно отдалялся от Москвы и не особо скрывал это.

Все это может объяснить, почему в армяно-азербайджанском конфликте Москва принципиально занимает нейтральную позицию. Армения - давний друг, но как подчеркивал в 2019 году глава российского МИД Сергей Лавров, между Москвой и Баку тоже уже сложилось «стратегическое партнерство».

Не исключено, что для того, чтобы принудить РФ изменить свою позицию, армянские медиа все активнее говорят о перспективе вмешательства в конфликт Турции. "Турецкий фактор" сейчас является очевидным новым раздражителем для Кремля и желание Москвы противостоять Анкаре некоторыми рассматривается как повод для поддержки Армении. Обстановка на армянско-азербайджанской границе и попытки заставить РФ принять чью-то сторону ставят Россию в крайне неудобное положение и чем острее будет ситуация, тем поспешнее российскому руководству нужно будет принимать решение.