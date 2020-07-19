Reuters: Cамый разыскиваемый в мире преступник сразу вылетел в Минск 5 19.07.2020, 13:22

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Стали известны новые подробности о деле Яна Маршалека.

Германия продолжает разыскивать бывшего члена совета директоров платежной системы Wirecard Яна Маршалека, пропавшего из поля зрения правоохранительных органов сразу после его увольнения в прошлом месяце, сообщает svoboda.org.

Как отмечает агентство "Рейтер" со ссылкой на субботнюю публикацию в "Шпигеле", Маршалек вылетел в Минск сразу после отстранения от должности. Его розыск, несмотря на усилия группы "Беллингкэт" и других расследовательских организаций, пока не дал результатов.

В самые первые дни после начала разоблачений появились слухи, что уволенный член совета директоров сбежал на Филиппины. Однако эти предположения не подтвердились.

Самолет с Яном Маршалеком приземлился в аэропорту Минска в две минуты пополуночи 19 июня. До сих пор в иммиграционной базе данных нет отметки о том, что он покинул Минск. Возможно, он все еще в Беларуси или России, так как между этими двумя странами действует упрощенный пограничный контроль, говорится в публикации "Шпигеля".

Журналисты "Рейтер" не смогли дозвониться до адвокатской конторы, представляющей интересы Маршалека, в выходной день там никто не отвечал на звонки.

Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) назвало ситуацию "катастрофой" и "позором". Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг Wirecard.

"Министр финансов Германии знал о проблемах в компании Wirecard за год до ее краха" – под таким заголовком агентство Bloomberg опубликовало 17 июля статью, в которой, в частности говорится: "Министр финансов Олаф Шольц был в курсе потенциальных рыночных манипуляций в Wirecard AG почти за полтора года до краха компании. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) информировало Шольца в феврале 2019 года о возможном нарушении закона, запрещающего рыночные манипуляции". Bloomberg сообщает об этом со ссылкой на отчет министерства финансов, с текстом которого ознакомился сотрудник агентства.

Компания Wirecard заявила о своей неплатежеспособности в прошлом месяце, имея задолженность перед кредиторами в размере 4 миллиардов евро. Это стало известно после аудиторской проверки, которая обнаружила на счетах компании "дыру" в 1 миллиард 900 миллионов евро. Вывод проверяющих был однозначным: налицо глобальная мошенническая операция.

Совет директоров обанкротившейся платежной системы констатировал 22 июня, что исчезнувших денег "с высокой степенью вероятности не существует". В тот же день наблюдательный совет Wirecard официально уволил члена совета директоров Яна Маршалека, сообщила "Немецкая волна". Были отозваны и предварительные финансовые отчеты за 2019 год и первый квартал 2020-го.