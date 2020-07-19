Врач из Витебска: «Таракан» готов пожертвовать здоровьем людей, лишь бы Киркорову руку пожать 11 19.07.2020, 13:59

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Только слабоумный может организовывать «Славянский базар» в городе, ставшем эпицентром коронавируса.

Об этом телеграм-каналу «Баста!» рассказала врач-терапевт из Витебска:

«Зла не хватает просто. Витебск пострадал тотально от коронавируса, - пишет читательница канала. - Я терапевт в поликлинике и знаю это не понаслышке.

Мало того, что нас государство не обеспечило практически ничем, кроме ярких речей по телевизору, так сейчас этот слабоумный себе на утеху "Славянский базар" проводит. Страшно подумать, сколько денег на это всё уходит, сколько он заплатил всем этим артистам.

Вы просто не представляете, сколько жизней можно было спасти за эти деньги, а ведь это еще не конец пандемии, не дай бог в скором времени мы опять будем выпрашивать те же СИЗы, оборудование. Да просто можно ведь было даже оборудовать с сотню палат под «ковидных», а может и специально даже переоборудовать что-нибудь под больницу.

Да и машины скорой помощи… Вы их видели в области? На них водителям ездить страшно, не то, что пациентов перевозить.

С приоритетами у него явно проблемы, и я поняла, что таракан готов пожертвовать тысячами людей, их здоровьем и жизнями только ради того, чтобы Киркорову руку пожать перед камерами».

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