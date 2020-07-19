закрыть
19 июля 2020, воскресенье, 15:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Линас Линкявичюс: Литва рассматривает варианты санкций против белорусских властей

3
  • 19.07.2020, 14:11
  • 1,805
Линас Линкявичюс: Литва рассматривает варианты санкций против белорусских властей
Линас Линкявичюс
Фото: DELFI

Инициативу выдвинули депутаты Сейма.

Министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом было сделано заявление, что правительство рассматривает варианты введения санкций к белорусским должностным лицам за репрессии против оппозиции и СМИ, пишет BNS.

Эту инициативу высказали председатель парламентского Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас и лидер оппозиции Габриэлюс Ландсбергис. Линкявичус просто ее обобщил. Ранее политиками было внесено предложение о запрещении ответственным за репрессии лицам въезд в Литву.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что инициатива вполне оправдана. По его словам нужно определить, что это за люди, и установить меру их ответственности.

МИД Литвы очень обеспокоен прохождением предвыборной кампании. Беспокоят такие факторы как селективная регистрация кандидатов, задержание сотен людей, репрессии в отношении политических оппонентов. Литва призывает к проведению свободных и добросовестных выборов. МИД Литвы подчеркивает, что продолжающиеся репрессии будут иметь последствия для дальнейшего развития отношений ЕС и Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Тараканьи бега на финише
Тараканьи бега на финише Ирина Халип
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич