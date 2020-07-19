Кому принадлежат Луна и ее ресурсы? 7 19.07.2020, 14:29

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В соперничество вступили несколько государств, ООН в замешательстве.

15 июля на Марс должна отправиться эмиратская миссия Hope, за которой последуют китайская Tianwen-1 и американская Mars 2020: их запуск намечен на 23 и 30 июля. Кроме того, США готовятся к возвращению человека на Луну с 2024 года, а в космической отрасли появляются частные игроки, такие как SpaceX. Активизация завоевания космоса вновь остро поднимает вопрос владения планетами и астероидами, а также условий пользования ими, пишет издание The Conversation (перевод - inosmi.ru).

Добыча природных ресурсов небесных тел

Перспектива разработки человечеством природных ресурсов небесных тел может показаться провокационной сегодня, когда мир начинает осознавать темные стороны чрезмерной эксплуатации ресурсов нашей собственной планеты.

Американская программа Artemis по возвращению человека на Луну к 2024 году (прелюдия к более отдаленной цели по завоеванию Марса) предполагает, что жизнеспособная и устойчивая разведка Луны и Марса будет опираться на использование их природных ресурсов.

С этой деятельностью также связано множество юридических проблем, в первую очередь, следующий вопрос: возможна ли разработка космических ресурсов с юридической точки зрения, и кто принимает решения в этой сфере?

Неопределенные международные юридические рамки

Международное космическое право было разработано в эпоху космических завоеваний 1960-1970-х годов в специализированном комитете ООН по мирному использованию космоса. Его первым обязующим проявлением стал Договор о космосе 1967 года или, в полной форме, «Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела».

Этот документ был ратифицирован большей частью государств, в том числе главными космическими державами: США, Россией, Китаем, Францией и Японией. В его основе лежит принцип свободы исследования и использования космоса, который является «достоянием всего человечества».

Как бы то ни было, договор ограничивает эту свободу, чтобы оградить космос и небесные тела от таких вещей, как война и территориальное хищничество. Таким образом, исследование и использование космоса могут осуществляться лишь с мирными целями, что с точки зрения государств не запрещает размещение спутников с целью обеспечения национальной безопасности.

То есть, договор запрещает апроприацию небесных тел. При этом промышленная и коммерческая разработка ресурсов небесных тел, судя по всему, должна будет опираться именно на нее. Как соотносится добыча ресурсов и принцип невозможности владения небесными телами?

Луна — общее наследие человечества?

В заключенном в 1979 году другом международном договоре устанавливаются два дополнительных принципа. С одной стороны, Луна, прочие небесные тела и их природные ресурсы не могут быть собственностью государств, международных организаций, национальных организаций и физических лиц. С другой стороны, государства обязуются установить международный режим для регулирования разработки природных ресурсов Луны и других небесных тел, когда эта разработка станет возможной. В частности это должно обеспечить равное распределение между всеми государствами-участниками прибыли от этих ресурсов при особом внимании к интересам и потребностям развивающихся стран. Почти что коллективистская направленность второго соглашения в значительной мере подорвала перспективу его принятия международным сообществом, прежде всего США. В настоящий момент оно было подписано всего 18 государствами, среди которых нет ни одной великой космической державы.

США первыми готовятся к бою

В начале 2010-х годов перспектива разработки космических ресурсов получила в США материальное воплощение в лице частных компаний, таких как Planetary Resources, и докладов экспертных групп о частной собственности в космосе.

Принятый в ноябре 2015 года в США космический закон разрешает занимающимся разработкой космических ресурсов американским гражданам в полной мере пользоваться ими, что включает в себя владение, собственность, перевозку, использование и продажу. США считают, что такая деятельность не нарушает принципы Договора о космосе в том плане, что американские граждане будут владеть не самими небесными телами, а лишь ресурсами после их добычи.

При этом значительная часть правовых экспертов считают сомнительным, что договор может допускать присвоение ресурсов небесных тел.

Принять четкое решение в этом юридическом споре проблематично. Проблематика разработки космических природных ресурсов не стояла в эпоху Договора о космосе, и его краткие формулировки не позволяют дать ответ на стоящие в настоящий момент юридические вопросы.

Другие государства идут тем же путем, ООН в замешательстве

В 2017 году Люксембург пошел по пути США и принял закон, который открыто допускает владение космическими ресурсами. В феврале 2020 года аналогичный шаг сделали ОАЭ, набирающий силу игрок в космической отрасли.

ООН занялась рассмотрением вопроса в 2016 году, но пока что вся работа сводится к обмену мнениями между государствами, а специализированный комитет не располагает какими-либо полномочиями, которые бы позволили начать хоть какую-то нормативную работу. Государства в свою очередь придерживаются совершенно разных точек зрения: некоторые, в том числе Россия, выступают категорически против национальных инициатив по одностороннему регулированию подобной деятельности.

Ряд стран, в частности Франция, считает, что ооновский комитет представляет собой компетентный орган и должен вести углубленную работу по регулированию добычи космических ресурсов. Увы, предложение нескольких европейских государств по формированию рабочей группы пока что ничего не дало из-за отсутствия консенсуса.

Такая неспособность запустить многостороннюю нормативную инициативу прослеживается по всей относящейся к космосу новой проблематике, что оставляет поле для национальных инициатив и одностороннего подхода.

Artemis Accords — упадок международного космического права?

Тем более что в США работа только набирает обороты: 6 апреля 2020 года было подписано президентское постановление, которое подтверждает космический закон 2015 года и право американских граждан на владение космическими ресурсами. Кроме того, в нем было выражено намерение прийти к общей позиции по использованию космических ресурсов и подписать соответствующие соглашения со странами-партнерами. Несколько дней спустя все это получило отражение в инициативе Artemis Accords.

Она предполагает подписание двусторонних договоров между США и партнерами для утверждения общих принципов исследования и использования Луны, а также, в перспективе, Марса. Эти соглашения, без сомнения, станут предварительным условием участия государств в американской программе. Разработка природных ресурсов будет, безусловно, в числе поднятой договором проблематики, как и зоны безопасности, которые в НАСА считают необходимыми для этой деятельности.

В НАСА неоднократно отмечали, что деятельность на небесных телах должна полностью соответствовать существующему международному праву, в частности Договору о космосе 1967 года. Сейчас, когда США выходят из ряда международных соглашений и ставят под сомнение легитимность некоторых международных организаций, таких как ВОЗ и Международный уголовный суд, радует, что они не собираются отходить от правил, которые к настоящему моменту обеспечили мирное использование околоземного пространства государствами и космическими операторами.

Как бы то ни было, формализация общих принципов вокруг США ставит под сомнение ооновский многосторонний подход: комитет ООН по космосу был до недавнего времени единственной площадкой, которая занималась разработкой применимых к космической деятельности международных норм. Artemis Accords заполнит оставленные договором 1967 года пробелы и создаст юридические нормы для космической деятельности без потенциальных многосторонних инструментов. Кроме того, переговорные возможности потенциальных партнеров США наверняка будут весьма ограниченными. То есть, все это станет своеобразным договором о поддержке американских взглядов на регулирование деятельности человека на небесных телах.

Инициатива уже повлекла за собой довольно резкую реакцию в мире: например, директор «Роскосмоса» сравнил ее с вторжением в Ирак и Афганистан. Все это сулит жаркие споры космических держав в ООН.