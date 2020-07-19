ВВС: Хабаровск протестует и пугает Кремль
- 19.07.2020, 15:16
Массовые акции не стихают вторую неделю.
Десятки тысяч жителей Дальнего Востока вышли на акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Его обвиняют в организации заказных убийств, но протесты против его задержания и этапирования в Москву не стихают вторую неделю.
Почему регион вступился за своего губернатора - из Хабаровска объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов.
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