ВВС: Хабаровск протестует и пугает Кремль 19.07.2020, 15:16

Фото: Reuters

Массовые акции не стихают вторую неделю.

Десятки тысяч жителей Дальнего Востока вышли на акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Его обвиняют в организации заказных убийств, но протесты против его задержания и этапирования в Москву не стихают вторую неделю.

Почему регион вступился за своего губернатора - из Хабаровска объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов.

Продолжение - смотрите в видео.