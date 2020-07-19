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ВВС: Хабаровск протестует и пугает Кремль

  • 19.07.2020, 15:16
ВВС: Хабаровск протестует и пугает Кремль
Фото: Reuters

Массовые акции не стихают вторую неделю.

Десятки тысяч жителей Дальнего Востока вышли на акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Его обвиняют в организации заказных убийств, но протесты против его задержания и этапирования в Москву не стихают вторую неделю.

Почему регион вступился за своего губернатора - из Хабаровска объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Петр Козлов.

Продолжение - смотрите в видео.


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