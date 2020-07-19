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«Смотрю - а милиционеры подпевают «Уходи!»

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  • 19.07.2020, 15:10
  • 5,113
«Смотрю - а милиционеры подпевают «Уходи!»

Как белорус получил позитивный заряд эмоций на весь день.

Историю от подписчика опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

«Я вчера утром был заряжен отличным настроением на целый день. Утром завез супругу на работу, со звуком на всю мощность слушал «Уходи!».

Стал на перекрестке на светофор, он долгий, порядка 70 секунд горит в красном. Смотрю в боковое зеркало и вижу, что по левому ряду тоже приближается машина.

Смотрю - а в ней два милиционера. Я звук тише не делаю, а наоборот, еще и подпевать начинаю.

И боковым взглядом смотрю на этих двух, а они улыбаются и вижу, что они двоем подпевают! Заряд эмоций на весь день».


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