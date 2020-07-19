«Долой Додона»: Ветераны вышли на массовый протест в Кишиневе 1 19.07.2020, 15:39

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Фото: Sergiu Litvinenco

Они выступают против действующей власти и требуют ее отставки.

В Кишиневе 19 июля протестуют ветераны приднестровского конфликта, которые выступают против действующей власти и требуют ее отставки. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Протестующие возмущены тем, как действовала полиция на протесте ветеранов 16 июля. Тогда задержали нескольких человек. Ветеранов пришли поддержать простые граждане и некоторые политики. Некоторые из присутствующих скандируют "Долой Додона" и призывают к его отставке.

В четверг ветераны приднестровского конфликта устроили протест перед парламентом. Они выступили против невыполнений властью обещаний. В частности, им не выдали бесплатно полисы медицинского страхования. Вечером полиция задержала 9 участников протеста.