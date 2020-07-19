Самое крупное имение ВКЛ выставили на продажу 5 19.07.2020, 15:51

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Фото: hrodna.life

Это дворец Хрептовичей в Щорсах.

Усадьба Щорсы, что находится недалеко от Мира и Новогрудка, имеет богатую историю. Когда-то ей владел дипломат, министр иностранных дел и канцлер ВКЛ Иоахим Хрептович. С XVIII века до наших дней «дожили» библиотека, несколько хозпостроек, конюшни и старинный парк с каскадом прудов. В настоящий момент все сохранившиеся остатки усадьбы выставлены на аукцион Госкомимущества, пишет hrodna.life.

В конце XVIII века последний канцлер ВКЛ Иоахим Хрептович возвел в своем имении в Щорсах дворцово-парковый ансамбль в стиле французского классицизма. В строительстве дворца участвовали лучшие европейские мастера: итальянцы Джузеппе Сакко и Карло Спампани и француз Якуб Габриэль. После окончания стройки имение было известно, как самое крупное в ВКЛ, а его хозяин прославился, как настоящий новатор. Иоахим Хрептович запретил барщину, отказался от детского труда, открыл школу и дал крестьянам равные наделы земли. В своей усадьбе дипломат наладил производство сыров и хлеба, которыми, как говорят, кормили великих князей и европейских королей.

Фото: hrodna.life

Фото: hrodna.life

За годы существования усадьбы здесь в разное время побывали последний король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский, астроном Михаил Почобут, историки Игнат Данилович и Иоахим Лелевель, поэты Владислав Сырокомля и Адам Мицкевич.

В упадок имение пришло с началом ХХ века. Сам дворец сильно пострадал в годы Первой мировой войны, а уже в советское время в здании библиотеки разместили местную школу, во флигеле — детский сад и жилые квартиры, а хозяйственные строения отдали во владение местного колхоза.

Фото: hrodna.life

Сейчас все постройки, а также английский пейзажный парк площадью 40 гектаров и каскадная система прудов, ищут новых хозяев.

Всего на аукцион выставлено 5 объектов, входящих в ансамбль бывшего дворца Хрептовичей. Это — двухэтажное кирпичное здание библиотеки площадью 541 квадратный метр, здание бывшего детского сада площадью 421 «квадрат», старинная вендлярня (коптильня) площадью 10 «квадратов», а также две хозяйственные постройки площадью 387 и 2000 «квадратов».

Фото: hrodna.life

При наличии заявителей торги пройдут 17 августа. Начальная стоимость всех построек — 50 тысяч рублей.

Новый собственник должен будет вовлечь имущество в оборот не позднее 4-х лет после покупки объекта.

В нескольких километрах от усадьбы находится так называемая Мурованка — старинный сельхоздвор, построенный в виде средневекового замка.

Фото: hrodna.life

В прошлые годы и на территории усадьбы, и на территории Мурованки работали волонтеры. Они удалили всю поросль в Мурованке и начали работы по расчистке парка около сохранившихся зданий владения Хрептовичей.

Летние волонтерские лагеря организовывал фонд «Щорсы и Хрептовичи» под управлением Анны Булда. Из-за пандемии все восстановительные работы на территории усадьбы остановились.

Недавно фонд разработал проект «Крыши для Мурованки». Накрыть кровлей башни уникального сельхоздвора нужно, чтобы защитить здания от дальнейшего разрушения и чтобы они смогли дожить до полной реставрации.

В первую очередь необходимо накрыть две сохранившиеся круглые башни. С этим проектом фонд участвовал в конкурсе Social Weekend. Дошли до финала, но не выиграли, однако проект решили продолжать. Кое-что уже сделали. Например, провели техническую экспертизу. Готово заключение о необходимых работах для консервации башен. Впереди — составление проектно-сметной документации, и только потом уже сами работы по консервации.