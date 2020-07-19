Москва, Хабаровск, далее - везде 2 19.07.2020, 16:21

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Пока в Кремле ищут, какого бы своего да смелого отправить в Хабаровск, край продолжает митинговать.

Оценки сегодняшней, уже 7-й акции протеста в Хабаровске, разнятся. По оценкам корреспондента «Коммерсанта», она была самой масштабной за неделю: участвовали до 50 тыс. человек. Мэрия уверяет, что было всего 10 тысяч, что – ура!- на 30% меньше, чем в прошлые выходные, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Впрочем, ранее мэр Хабаровска Кравчук уверял, что акции протеста проплачены. Поэтому сегодня среди прочего толпа кричала: «Кравчук, выходи».

Зато люди больше не требуют освобождения Фургала, удовлетворенно фиксирует хабаровская «Комсомолка». Они просят судить его честным судом присяжных на родине. Да, не верят Москве, считают, что Фургала и взяли, не потому что он вор и убийца (криминалом во власти никого не удивить), а потому что не плясал под московскую дудку.

Сам Фургал через адвоката попросил людей не митинговать. Понимает: народный протест еще больше злит Кремль, и ему только вредит.

Но призывы «народного губернатора» людей не остановят. Его арест – только повод. На самом деле народ митингует против своей беспросветной жизни, на которую Москве наплевать. Всем понятно, что задача Кремля в Хабаровске, как и всюду, одна – посадить своего человечка и взять под контроль все представляющие интерес объекты.

Так в 2018 году обуздали Приморье, пусть и с третьей попытки навязав своего в доску Кожемяко. Так сейчас будут уминать Хабаровский край. Отсюда выжидательная тактика Москвы: никого не винтить, люди не будут бунтовать вечно, надоест, устанут. Тут Кремль и воткнет своего. Выборов в 2020 году в крае не будет, а за год или этот освоится, или другой найдется.

Кто кого – игра вдолгую. Пока в выигрыше всегда оставался Кремль. Не только в Приморье в 2018-м, но и в Москве в 2011-2012, когда после «Болотного дела» волна пошла на спад, а режим только ужесточился.

Протестную волну не удастся сбить тогда, когда бунтовать начнут не в одной отдельно взятой Москве или Хабаровске, а когда вся страна скажет: хватит!