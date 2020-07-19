Как многодетный отец потерял строительный бизнес и начал печь хлеб 1 19.07.2020, 16:33

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Фото: Андрей БОЛКО

Житель Барановичей кардинально изменил свою жизнь в 55 лет.

У 55-летнего жителя Барановичей Олега Борзилова еще недавно была собственная строительная фирма. Но из-за коронавируса заказов стало меньше и бизнес пришлось закрыть. Горожанин решил заняться новым делом – выпекать и продавать домашний хлеб. Олег рассказал intex-press.by, легкий ли это труд и сколько нужно продать буханок хлеба, чтобы заработать на жизнь:

- Еще недавно у меня была собственная строительная фирма, которую я открыл с другом. Поначалу дела шли неплохо, но с приходом пандемии все пошло наперекосяк. Клиентов стало меньше, и спустя какое-то время фирму пришлось полностью закрыть. Конечно, это был не самый приятный момент в жизни. Но у меня жена и трое детей, поэтому нужно было решать, чем заниматься дальше.

Жена думала, что испорчу продукты

Выпекать домашний хлеб я начал полгода назад. Началось это после того, как хлебом меня угостил друг, он испек его по рецепту своей бабушки. Я попробовал этот хлеб, он оказался очень вкусным. И я решил тоже приготовить такой.

Друг поделился со мной рецептом. Его состав оказался достаточно простым. Всего лишь соль, сахар, вода, мука, дрожжи, овсяные хлопья и немного растительного масла. Перед тем как взяться за дело, подготовил все необходимое на кухне и проконсультировался с женой. Она сказала: «Пеки», но при этом была настроена на то, что я испорчу продукты.

Однако все прошло удачно, никаких трудностей у меня не возникло. Спустя три часа хлеб был готов. Увидев его, домашние офигели: «В смысле, он у тебя получился?»

Хлеб вышел красивым и вкусным. Мы его съели с огромным удовольствием. Кстати, до этого момента выпечкой я никогда не занимался. Хлеб оказался моим первым творением.

Фото: Андрей БОЛКО

«Почему ты его не продаешь?»

Решение продавать свой хлеб пришло не сразу. Поначалу я пек чисто для себя и семьи. Во-первых, такой хлеб по цене выходит намного дешевле, чем самый простой в магазине. Во-вторых, он полезнее: в состав входят только натуральные ингредиенты.

Затем о том, что я выпекаю хлеб, узнали друзья. Они стали просить приготовить и им, некоторые благодарили копейкой. А после стали спрашивать: «Почему ты его не продаешь? Он же вкусный». Я задумался и решил попробовать. Ведь, действительно, хлеб – это предмет первой необходимости. Его будут покупать всегда, независимо от ситуации в стране и погоды.

Обдумав все, я решил попробовать. А чтобы ко мне не было вопросов со стороны налоговой, оформился как физлицо.

Сейчас пеку хлеб в основном на заказ. Буханку весом 700 граммов продаю за 1 руб. 70 коп. Считаю, что такая цена приемлема: в магазинах есть хлеб, который стоит и по 2 рубля за полкилограмма. Клиенты находятся, благодаря «сарафанному радио», соцсетям. Иногда выхожу на городские рынки, чтобы подзаработать и обзавестись новыми заказчиками.

Большинство моих покупателей – это семьи, которые покупают по 1–2 буханке. Интересно то, что у меня есть клиенты, которые сами не едят хлеб, а берут его детям. Говорят, что им он очень нравится, что у меня самый настоящий хлеб.

Пока я продаю свой хлеб в микрорайоне Боровки. Здесь к заказчикам можно дойти пешком или доехать на велосипеде.

Фото: Андрей БОЛКО

Хлеб боится шума

Хлеб я пеку дома в духовке по одному и тому же рецепту. У меня уже все настолько отработано, что ингредиенты добавляю на глаз.

Выпечкой занимаюсь обычно поздно вечером. Считается, что хлеб боится шума. И действительно: пробовал печь днем, результат не понравился. Почему так произошло, я не знаю. Впрочем, знакомый рассказывал, что его бабушка тоже пекла всегда ночью. Только она поясняла это тем, что хлеб не любит дневного света.

А еще на хлеб влияет внешняя среда и настроение. Бывает, делаешь все как всегда, тот же рецепт, те же пошаговые действия, тот же температурный режим, а хлеб получается какой-то другой. Я даже как-то сравнивал свой хлеб и друга. Все было выполнено по одному и тому же рецепту. Однако вкусы были разные.

Кстати, хлеб остается свежим двое суток. Дальше он начинает портиться.

За первый месяц – около 150 буханок

Мне нравится заниматься выпечкой хлеба. Сейчас это моя работа, мой заработок. За первый месяц я продал около 150 буханок хлеба. Считаю, что весьма неплохое начало.

Вообще лично для меня выпечка хлеба – дело несложное. Конечно, устаешь, иногда хочется все бросить и пойти спать. Но потом думаешь: «Вдруг завтра хлеб закажут?» Собираешься и продолжаешь работать дальше. А когда видишь готовый результат, когда чувствуешь этот запах, получаешь колоссальное удовлетворение.

Заниматься хлебом я планирую и дальше. Сейчас эта ниша совершенно свободна, конкуренции нет. А если и будет, то работы хватит всем. Ведь некоторые ходят в магазин за хлебом каждый день.

Правда, чтобы заработать среднюю зарплату по городу, нужно продавать по 40–50 буханок в день. Это достаточно много, но я буду стараться выйти на такие показатели. А еще планирую освоить хлеб на закваске. Надеюсь, все получится.