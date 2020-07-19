Молодечненцы поставили чиновников на место 1 19.07.2020, 16:59

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Общими усилиями жители города добились результата.

В Молодечно на улице Франтишка Скорины, между мебельным магазином «Мара», жилыми пятиэтажками и улицей стрит-фуда, положили новый асфальт на место ям и выбоин, пишет mlyn.by.

Молодечненцам, которые делали в интернете заявки коммунальщикам на дорожный ремонт этой площадки, пришлось ждать восемь месяцев, но их обращения в итоге были услышаны.

С 10 июля здесь приятно пройти, проехать и припарковаться.

Александр живет на Виленской улице. Сюда на машине привозит свою дочку. Девочка ходит в детский садик, который рядом с мебельным магазином. Александр рассказал:

— Здесь много машин всегда проезжает и паркуется. Место очень оживленное, а дорога была ужасной. Особенно весной и осенью, когда идут дожди. Ямы на старом асфальтовом покрытии заливала вода вместе с грязью, и, когда едешь за рулем, приходилось угадывать, в каком именно месте эта яма находится, и какой она глубины. Не угадаешь — грохочет вся подвеска.

Александр отмечает, что страдали не только автомобилисты, но и пешеходы. Им приходилось лавировать между ямами и проезжающими машинами. Доходило до конфликтов между теми, кто идет пешком, и водителями автомобилей.

– Началось все с того, что я узнал об одном парне из Гродно, который ездил по Беларуси, подмечал на улицах все, что требует ремонта, и отправлял заявки на интернет-приложение коммунальщиков «115.бел», — рассказывает собеседник. — Я подумал: а почему бы не попробовать. Сделал фотографии с ямами, выбоинами и 18 ноября прошлого года отправил заявку.

— Приняли и обработали мой заказ очень быстро, — отмечает Александр. — А вот самих ремонтных работ пришлось ждать до лета. Я-то думал, что сделают хотя бы ямочный ремонт, залатают эти дыры. А тут в июле приезжаю, подходит ко мне парень в желтой рабочей жилетке и просит не парковать машину, потому что будут класть асфальт. Потом я и объявление на дереве увидел о том, что работы произведет ЖРЭУ-3.

К 10 июля асфальт положили.

Молодечненцы в социальных сетях активно обсуждали новое асфальтовое покрытие. Обратили внимание на то, что по периметру всей площадки не сделали бордюры. Некоторые сомневаются в долговечности нового покрытия.

— Я посмотрел. Качественно сработано. Достаточно толстый слой асфальта. Думаю, прослужит долго. Еще хочу отметить: не я один подавал заявку на ремонт. Это делали несколько человек. Я убедился, что, чем больше людей обращается с конкретной проблемой, тем быстрее она будет решена.