Ученые разгадали тайну древних жителей Помпей 19.07.2020, 17:32

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Специалисты провели интересное исследование.

Ученые провели исследование и выяснили, что римляне, живущие в Помпеях в 79 году, имели больше искусственного света и поэтому были, вероятно, счастливее. Об этом сообщает издание The Daily Mail (перевод - apostrophe.ua).

К выводам о более счастливой жизни пришли из-за того, что с большим количеством света выделяется гормон счастья (серотонин). Также исследователи говорят, что доступ к большему количеству искусственного освещения ночью позволял получить дополнительный доход, улучшить образование и привести к улучшению психического здоровья и благополучия.

Анализ показал, что у римлян было на 17 процентов больше искусственного света, чем у грузинов и жителей Англии.

"Используя нашу модель, мы подсчитали, что средний древний римлянин использовал приблизительно 41 000 люменов на душу населения в год. Это примерно на 6 000 люменов на душу населения в год, или на 17 процентов, больше освещения, чем у грузинов", - рассказал доктор Кай Уайтинг, ведущий автор исследования.

В то время в Помпеях было запрещено возводить высокие заборы вокруг домов, которые могли блокировать солнечный свет. А налогов за освещение у них не было.

Вместе с тем, ученые заявили, что отсутствие света вызывает множество проблем, особенно у детей: плохое настроение, потерю удовольствия и интереса к жизни, раздражительность, чувство отчаяния, вины и бесполезности, чувство вялости и сонливости.