Светлана Тихановская: Верю, что люди поднимутся с диванов и защитят свой голос 1 19.07.2020, 17:52

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Фото: «Радыё Свабода»

Кандидат в президенты Беларуси выступила в Минске перед тысячами избирателей.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила на агитационном митинге в Минске перед тысячами избирателей:

«Вы знаете, мой супруг Сергей Тихановский из-за гнусной провокации не может меня поддержать.

Ребята, я не сдалась потому, что все время чувствовала вашу поддержку. Мне говорили: «Света, нельзя сдаваться».

Спасибо!

Вы же понимаете, что сила и угроза для власти - это не кандидаты, это люди Беларуси, которые не хотят больше жить в унижении.

Если выборы будут сфальсифицированы, я верю, что люди поднимутся с диванов и защитят свой голос».

Тем временем, в Парке дружбы народов в Минске - уже более 10 тысяч человек. Люди продолжают прибывать!

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с агитационного пикета Светланы Тихановской.