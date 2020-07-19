Криштиану Роналду является самым популярным спортсменом мира 19.07.2020, 17:58

Португалец обошел других известных личностей.

Футболист туринскго "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым популярным спортсменом мира по версии известного американского телеканала ESPN, пишет zn.ua.

Португалец обошел баскетболиста "Лейкерс" Леброна Джеймса и футболиста "Барселоны" Месси.

Также стоит отметить присутствие в десятке теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Лучшим из шести боксеров в первой сотне стал Деонтей Уайлдер (34), также там присутствуют два бойца MMA – Конор Макгрерор (5) и Хабиб Нурмагомедом (15).

Топ-10 самых популярных спортсменов в мире по версии ESPN:

1) Криштиану Роналду (Португалия, футбол)

2) Леброн Джеймс (США, баскетбол)

3) Лионель Месси (Аргентина, футбол)

4) Неймар (Бразилия, футбол),

5) Конор Макгрегор (MMA, Ирландия)

6) Роджер Федерер (Швейцария, теннис),

7) Вират Кохли (Индия, крикет),

8) Рафаэль Надаль (Испания, теннис),

9) Стефен Карри (США, баскетбол)

10) Тайгер Вудс (США, гольф)

Напомним, 35-летний Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. Его контракт с туринцами действует до 2022 года.

На профессиональном уровне Роналду также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и испанский "Реал".