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Перепуганные власти блокируют интернет в районе площади Бангалор

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  • 19.07.2020, 17:40
  • 8,098
Перепуганные власти блокируют интернет в районе площади Бангалор

Люди уже не помещаются в парке Дружбы народов.

Кандидатом в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее объединенный штаб проводят первый агитационный пикет в Минске, парке Дружбы народов. Мероприятие началось в 17.00.

Спустя несколько минут после начала пикета, перепуганные власти начали глушить онлайн-трансляцию. Мобильная связь на Бангалор практически отсутствует.

Тем не менее, люди уже не помещаются на Бангалоре. Их очень много и постоянно прибывают новые.


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