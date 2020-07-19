Перепуганные власти блокируют интернет в районе площади Бангалор 7 19.07.2020, 17:40

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Люди уже не помещаются в парке Дружбы народов.

Кандидатом в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее объединенный штаб проводят первый агитационный пикет в Минске, парке Дружбы народов. Мероприятие началось в 17.00.

Спустя несколько минут после начала пикета, перепуганные власти начали глушить онлайн-трансляцию. Мобильная связь на Бангалор практически отсутствует.

Тем не менее, люди уже не помещаются на Бангалоре. Их очень много и постоянно прибывают новые.