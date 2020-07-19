Синоптики: Завтра будет до +29°С 3 19.07.2020, 18:51

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Подробный прогноз погоды на понедельник.

До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 20 июля, утром и днем местами пройдут грозы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем она поднимется до 23-29 градусов.

Атмосферное давление упадет на 2-3 мм ртутного столба.