закрыть
19 июля 2020, воскресенье, 20:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоптики: Завтра будет до +29°С

3
  • 19.07.2020, 18:51
  • 2,015
Синоптики: Завтра будет до +29°С

Подробный прогноз погоды на понедельник.

До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 20 июля, утром и днем местами пройдут грозы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах ночью и утром синоптики прогнозируют слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15. Днем она поднимется до 23-29 градусов.

Атмосферное давление упадет на 2-3 мм ртутного столба.


популярное за неделю

Мнение

Тараканьи бега на финише
Тараканьи бега на финише Ирина Халип
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич