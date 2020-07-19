Главные выводы из антипутинских протестов в Хабаровске Игорь Эйдман

19.07.2020, 19:10

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Россияне не верят власти.

Главные уроки Хабаровска:

1. Вера в доброго царя умерла.

Самое показательное в хабаровских протестах то, что люди больше не надеются на "правый суд доброго царя". Говорят, там попадаются единичные идиоты с георгиевскими ленточками (я не нашел их на видео), но явно нет лозунгов "Путин помоги!" (а "Путин - вор!" - есть). В царские милости больше никто не верит. Традиционная для России идея доброго царя умерла.

Авторитарный режим в России традиционно держался на мифе о добром царе, противостоящем злым боярам: "Царь за народ", "Сталин разберётся", 'Брежнева обманывают". Когда этот миф рушился, крах режима становился неизбежным. Судя по Хабаровску, царистским иллюзиям пришел конец. Власть держится только на грубом опричном насилии.

2. Для жителей регионов главный враг не Киев и не Вашингтон, а условная Москва, где сидит ненавистное начальство, обирающее и насилующее Россию.

3. Империя нужна только чиновничеству и силовикам, люди в регионах хотят самоуправления и независимости от Кремля.

4. Одним из наиболее популярных требований оппозиции могла бы быть свобода регионов от московских чиновников и олигархов.

5. Дезинтеграция империи не испугала бы большинство россиян, заинтересованных в максимальной независимости регионов.

6. Только дезинтеграция империи освободила бы ее жителей от самодержавной власти очередного московского царька. С местным начальством без вмешательства Москвы они бы легко разобрались.

Игорь Эйдман, «Главред»