«Это сложно передать словами, но чувство единения с незнакомыми людьми, передалось даже сыновьям» 4 19.07.2020, 19:15

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Фото: gazetaby.com

Эмоции минчанина, которые пришел на митинг в Минске с детьми.

- Я живу возле Киевского Сквера, и мне с семьей грех было не сходить на митинг сегодня, - пишет телеграм-каналу «Баста» минчанин. - Мы пришли не с самого начала, а когда уже было прилично народу. Старшему сыну 10 лет, и он не ожидал, что в одном месте может быть столько людей, если нет никакого концерта, например. Я попытался ему объяснить, что все эти люди, как и мы пришли сюда чтобы мирно побороться за лучшую жизнь.

Дети мои и так знают моё отношение к нынешней власти, и, несмотря на школьную пропаганду, верят больше мне, особенно когда не хватает денег на какую-нибудь их прихоть.

Были на митинге почти до конца, мои впечатления понятны, но вот дети были просто потрясены. Это сложно передать словами, но вот это чувство, когда ощущаешь единение с незнакомыми тебе людьми, передалось даже сыновьям.

Теперь я уверен, что мы победим, и с каждой такой встречей, с каждым выходом на улицы этой уверенностью будут заряжаться новые люди.

9 августа весь Минск будет на улицах!

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