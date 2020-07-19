Польские города переходят на экологический транспорт 1 19.07.2020, 19:24

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400 газовых и около 100 электрических автобусов будут ездить по Варшаве.

Все больше польских городов развивают парк транспортных средств на газе с низким уровнем выбросов углекислого газа в атмосферу, передает «Польское радио».

В одной только Варшаве по улицам ездят 200 автобусов на газе, и скоро их будет еще больше, — обещает Марцин Щудло, замглавы Польской нефтяной и газовой компании (PGNiG): «Через год около 400 газовых и около 100 электрических автобусов будут ездить по Варшаве».

В этом году Жешув купил 60 газовых автобусов — и здесь будет уже 120 таких транспортных средств.

Города, в которых раньше не было экологического транспорта, такие как Сувалки или Бельско–Бяла, теперь также закупают такие автобусы.