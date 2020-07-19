У российских нефтяников кончается валюта 3 19.07.2020, 19:47

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Евро в РФ бьет рекорды.

Рубль дешевеет на Московской бирже третий день подряд, обновляя минимумы за 10 дней к доллару и более чем за два месяца - к евро, пишет finanz.ru.

При стабильных ценах на нефть, которые уже две недели держатся около 43 долларов за баррель Brent, и снижении доллара на форексе, курс американской валюты на МосБирже подбирается к отметке 72, а евро - впервые с 4 мая пробил 82 рубля.

На 17 июля сделки с расчетом «завтра» заключаются по 70,8050 рубля за доллар и 81,94 рубля за евро, а ранее в ходе торгов курсы поднимались до 71,92 и 82,09 рубля соответственно.

На рынке присутствует стабильный спрос на валюту, который толкает вверх доллар и евро, при этом предложения со стороны экспортеров уже не хватает, чтобы сдерживать этот процесс, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Хотя российская нефть Urals стоит рекордно дорого относительно Brent, а с апреля ее цена выросла вчетверо, нефтяным компаниям, приносящим в страну почти половину всей валютной выручки, это помогает слабо: экспорт в Европу в июле падает на 40% и обещает стать рекордно низким с начала 2000х.

«Восстановление внутреннего спроса на импорт, дивидендный сезон, отсутствие явных краткосрочных дальнейших драйверов для роста российских акций и облигаций - все это, видимо, выливается в слабость рубля», - констатирует он.

Рынок нервируют новые обвинения в адрес России в попытке похитить данные о вакцине против коронавируса, заявления Госдепа о введении новых санкций против «Турецкого потока» и «Северного потока-2», а также приближение выходных, перед которыми трейдеры стремятся закрыть рискованные позиции.

На поведение инвесторов влияет нарастающая напряженность в отношениях Китая и США, пишут аналитики Сommerzbank. По данным The New York Times, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая (КПК) и членов их семей в соответствии с подписанным президентом законом «Об автономии Гонконга».

В ЦБ приступ слабости у рубля вряд ли расценивают как проблему и препятствие для дальнейшего смягчения денежной политики: с последнего заседания центробанка рубль потерял около 2%, но это не помешает регулятору продолжить снижение ключевой ставки - на 0,25 процентного пункта в июле, говорит аналитик Nordea Григорий Жирнов.

Рынок свопов закладывает ставку в 4,25% после ближайшего заседания, говорит глава Центра разработки статегий Газпромбанка Егор Сусин. Такую же оценку в среднем дают опрошенные Bloomberg аналитики.

Дальнейшее снижение ставки снизит доходность рубля для иностранных инвесторов, которые уже аккуратно распродают российский госдолг: после крупных закупок в апреле и мае по итогам июня нерезиденты вывели из ОФЗ 96 млрд рублей.

На фоне снижения спроса на рисковые активы к концу торгов пятницы доллар может добраться до 72 рублей, вернувшись на уровни середины мая, прогнозируют аналитики Сбербанк CIB.

К началу осени курс поднимется до 75 рублей за доллар из-за увеличения товарного импорта, дивидендных платежей и сокращения валютных интервенций ЦБ, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.