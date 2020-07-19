«Я имею право на свободу собраний и плевать хотел на таракана» 4 19.07.2020, 19:57

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Крик души белоруса.

- Был сегодня на митинге на Бангалор, очень впечатлило, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель. - Раньше не особо участвовал в таких "движухах", только в ноябре один раз.

Не знаю, как кто, а я буду ходить на все митинги, пикеты и акции в Минске, неважно насколько они даже законны с точки зрения трусливого «таракана» - главного преступника в стране. Я имею право на свободу собраний и плевать хотел на него вместе с его антиконституционными законами.

Я бюджетник, у меня высшее образование, я ихтиолог, но работаю дворником, потому что для честного ученого в стране голубых озер нет работы. И как бы меня не пыталось пугать начальство, мне плевать. Что я потеряю? Метлу и грабли?

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