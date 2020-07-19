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Ученые назвали полезные для нервной системы продукты

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  • 19.07.2020, 20:20
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Ученые назвали полезные для нервной системы продукты

Один из продуктов — орехи.

Зарубежный диетолог Сахай Маркет представил вниманию полезные для нервной системы продукты. Одной из рекомендаций является употребление жирной рыбы, пишет orthodox.od.ua.

По словам консультанта по питанию, в связи с ситуацией, связанной со вспышкой коронавируса во всем мире, у многих людей наблюдается ухудшение психического здоровья, что касается как взрослых, так и детей. Улучшить положение дел помогут не только медитации, прогулки на природе, прочие методы, но и правильно подобранные продукты.

В частности, ключом к борьбе раздражительностью является калий - элемент, от которого зависит работа как нервной, так и выделительной, костной, мышечной систем. Поэтому стоит пополнить рацион бананами, авокадо, сладким картофелем, шпинатом, белой фасолью, натуральным йогуртом, морковью и морепродуктами.

Жирная рыба (лосось) также доказала свою пользу в поддержании здоровья нервной системы, что объясняется наличием в ней Омега-3-ненасыщенных жирных кислот, известных своим восстанавливающими, противовоспалительными, регенерирующими свойствами.

Что касается растительных источников, то среди них семена тыквы и подсолнуха, спаржа, салатные листья, щавель, брокколи, белокочанная капуста. Диетолог Сахай Маркет добавил в список и орехи, уменьшающие вероятность развития болезни Альцгеймера и стимулирующие память, с чем справляется не хуже и тимьян.

Эксперт по питанию добавил, что школьникам и студентам стоит особо обратить внимание на вышеперечисленные продукты. Здоровая нервная система позволит справится с поставленными задачами гораздо легче.


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