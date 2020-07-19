закрыть
19 июля 2020, воскресенье, 20:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВВС: Пикет Тихановской в Минске собрал десятки тысяч человек

2
  • 19.07.2020, 20:38
  • 1,869
ВВС: Пикет Тихановской в Минске собрал десятки тысяч человек

Площадь во время митинга была полностью заполнена людьми.

В Минске прошла первая крупная акция альтернативного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, передает ВВС. На ее агитационный пикет собрались десятки тысяч человек.

Тихановская недавно получила удостоверение кандидата в президенты, согласно закону, может вести агитационную кампанию и рассказывать избирателям о своей программе. Именно поэтому ее митинг проходил как агитационный пикет и был санкционирован властями.

О масштабе митинга можно судить по сделанным с дрона фотографиям, которые размещены в "Твиттере".

Во время акции Тихановская заявила, что белорусские избиратели должны быть готовы в случае необходимости бороться за свой выбор. "Власть будет фальсифицировать выборы, но в этот раз мы сможем проконтролировать наши голоса. Народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса", - цитируют СМИ выступление кандидата в президенты во время воскресной акции.

Фото: «Радыё Свабода»

Средства массовой информации, которые пытались вести прямую трансляцию с места событий, сообщают, что сигнал мобильного интернета на площади постоянно исчезал, и поэтому стримы периодически прерывались.

Муж Тихановской - популярный блогер Сергей Тихановский с конца мая находится в следственном изоляторе, его обвиняют в нарушении общественного порядка. Он сам планировал выдвигаться в президенты, но после одного из стримов его задержали, и вместо него об участии в выборах объявила жена.

Фото: Gazetaby.com

Первым заявлением Тихановской в качестве кандидата в президенты было требование прекратить издевательства над своим мужем в СИЗО. Адвокаты сообщают, что за время ареста блогера трижды помещали в карцер - сначала за то, что сидел на подоконнике; затем за паутину, обнаруженную надзирателями под трехметровым потолком камеры; в третий раз - за то, что выглядел небритым.

В воскресенье Тихановская говорила о своем муже - и о других оппозиционерах.

"Власти не зарегистрировали Сергея Тихановского, потом они не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. А знаете почему? Потому что они испугались, они увидели в этих мужчинах угрозу для власти, - цитируют выступление Тихановской на пикете в городе Дзержинск, состоявшемся до акции в Минске. - Вы знаете, они не поняли, что угроза не в кандидатах, угроза в самом народе. Это народ, которому надоело жить в унижении и страхе".

На этой неделе избирательные штабы Цепкало и Бабарико заявили, что будут поддерживать Тихановскую. На воскресном пикете в Минске выступали и две другие женщины, ставшие символом борьбы на этих президентских выборах - глава штаба Бабарико Мария Колесникова и супруга Валерия Цепкало Вероника.

После митинга люди начали расходиться, при этом проезжающие по улицам Минска машины приветствовали их сигналами.


популярное за неделю

Мнение

Тараканьи бега на финише
Тараканьи бега на финише Ирина Халип
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
Вадим Прокопьев - Лукашенко: Ты знаешь свой крохотный рейтинг
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают
«Гарант» устал и его ресурсы усыхают Лилия Шевцова
Мы сами построим свою Беларусь
Мы сами построим свою Беларусь Дмитрий Савич