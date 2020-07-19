ВВС: Пикет Тихановской в Минске собрал десятки тысяч человек 2 19.07.2020, 20:38

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Площадь во время митинга была полностью заполнена людьми.

В Минске прошла первая крупная акция альтернативного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, передает ВВС. На ее агитационный пикет собрались десятки тысяч человек.

Тихановская недавно получила удостоверение кандидата в президенты, согласно закону, может вести агитационную кампанию и рассказывать избирателям о своей программе. Именно поэтому ее митинг проходил как агитационный пикет и был санкционирован властями.

О масштабе митинга можно судить по сделанным с дрона фотографиям, которые размещены в "Твиттере".

Во время акции Тихановская заявила, что белорусские избиратели должны быть готовы в случае необходимости бороться за свой выбор. "Власть будет фальсифицировать выборы, но в этот раз мы сможем проконтролировать наши голоса. Народ поднимет себя с диванов и защитит свои голоса", - цитируют СМИ выступление кандидата в президенты во время воскресной акции.

Фото: «Радыё Свабода»

Средства массовой информации, которые пытались вести прямую трансляцию с места событий, сообщают, что сигнал мобильного интернета на площади постоянно исчезал, и поэтому стримы периодически прерывались.

Муж Тихановской - популярный блогер Сергей Тихановский с конца мая находится в следственном изоляторе, его обвиняют в нарушении общественного порядка. Он сам планировал выдвигаться в президенты, но после одного из стримов его задержали, и вместо него об участии в выборах объявила жена.

Фото: Gazetaby.com

Первым заявлением Тихановской в качестве кандидата в президенты было требование прекратить издевательства над своим мужем в СИЗО. Адвокаты сообщают, что за время ареста блогера трижды помещали в карцер - сначала за то, что сидел на подоконнике; затем за паутину, обнаруженную надзирателями под трехметровым потолком камеры; в третий раз - за то, что выглядел небритым.

В воскресенье Тихановская говорила о своем муже - и о других оппозиционерах.

"Власти не зарегистрировали Сергея Тихановского, потом они не зарегистрировали Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. А знаете почему? Потому что они испугались, они увидели в этих мужчинах угрозу для власти, - цитируют выступление Тихановской на пикете в городе Дзержинск, состоявшемся до акции в Минске. - Вы знаете, они не поняли, что угроза не в кандидатах, угроза в самом народе. Это народ, которому надоело жить в унижении и страхе".

На этой неделе избирательные штабы Цепкало и Бабарико заявили, что будут поддерживать Тихановскую. На воскресном пикете в Минске выступали и две другие женщины, ставшие символом борьбы на этих президентских выборах - глава штаба Бабарико Мария Колесникова и супруга Валерия Цепкало Вероника.

После митинга люди начали расходиться, при этом проезжающие по улицам Минска машины приветствовали их сигналами.