Новые акции в поддержку губернатора Фургала прошли в двух регионах России 19.07.2020, 20:41

Митинги провели в городах Хабаровского и Приморского края РФ.

19 июля в двух регионах России прошли новые акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован по подозрении в организации убийств, сообщает gordonua.com.

Протестующие выходили на улицы ряда городов Хабаровского края и Приморского края, в том числе Хабаровска, Владивостока, Биробиджана и Комсомольска-на-Амуре.

Телеканал отмечает, что акции не были согласованы с местными властями.

По данным "Настоящего времени", после акций задержали несколько активистов в Биробиджане и Владивостоке. В других городах полиция "наблюдала за происходящим".

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия".

Его задержали утром 9 июля.

Как пишет "Сибирь.Реалии", местные жители "уверены в политической подоплеке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

Акции протеста граждан в поддержку Фургала проходят в Хабаровске ежедневно после его задержания.