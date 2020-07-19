Опубликован свежий рейтинг Трампа и Байдена 1 19.07.2020, 21:01

Американцы ответили на вопрос, за кого бы проголосовали, если бы президентские выборы состоялись в тот же день.

Экс-вице-президент США Джо Байден обходит действующего президента Дональда Трампа в поддержке среди американцев, которая важна в вопросе президентских выборов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Washington Post и ABC News, пишет apostrophe.ua.

Согласно данным, наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опережает по популярности Трампа на 15%.

Участникам опроса предложили ответить на вопрос, за кого они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в тот же день.

Рейтинг Байдена среди опрошенных зарегистрированных избирателей составил 55%, Трампа - 40%.

Опрос проводился 12-15 июля по телефону по случайной выборке среди 1006 взрослых американцев, включая 845 зарегистрированных избирателей. Выборы президента США состоятся в ноябре.