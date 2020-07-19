«Немецкая волна»: Атмосфера на митинге в Минске сложилась праздничная 3 19.07.2020, 21:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Уже к началу акции на площади Бангалор были тысячи человек.

В Беларуси следует незамедлительно освободить всех политзаключенных, с таким заявлением в воскресенье, 19 июля, выступила на агитационном пикете в Минске кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая на этой неделе была зарегистрирована, пишет «Немецкая волна».

Штаб Тихановской ранее объединился с командами альтернативных кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которым Центральная избирательная комиссия страны отказала в регистрации. Это - первый пикет Тихановской в столице после объединения.

"Необходимо освободить всех политзаключенных и экономических заключенных", - заявила она. Тихановская отметила, что "из-за гнусной провокации" ее супруг "не может ее поддержать". "Ребята, я не сдалась потому, что все время чувствовала вашу поддержку. Мне говорили: "Света, нельзя сдаваться", - добавила она.

"Угроза для власти - это не кандидаты"

Обращаясь к собравшимся, неоднократно прерывавшим ее выступление овациями и скандированием: "Света, Света!", Тихановская высказала мнение, что "сила и угроза для власти - это не кандидаты". "Это люди Беларуси, которые не хотят больше жить в унижении", - уверена Тихановская.

Перед сценой под открытым небом возле площади Бангалор в Советском районе Минска собралось множество участников. Как передает корреспондент «Немецкой волны», уже к началу выступления их насчитывалось порядка 2300.

Число пришедших на акцию, которое приводят СМИ, 10 тысяч. Некоторые из собравшихся были в масках. На белый экран за сценой выводились лозунги избирательного штаба кандидата. Едва ли не впервые на этой площадке митинг и заявления выступающих сопровождались сурдопереводом.

Вскоре после начала акции возникли проблемы со связью, трансляция, которую вели некоторые СМИ, прервалась.

Множество проезжавших неподалеку от площади автомобилей сигналили, реагируя на пикет. Вскоре открытое пространство перестало вмещать всех желающих. Атмосфера сложилась почти праздничная: кто-то из пришедших принес связку воздушных шариков, другие пришли в майках с креативными надписями: "Верым, можам, пераможам", "Сам ты бедолага"! Последнее стало отсылкой к словам Лукашенко.

В завершение своего выступления Тихановская выразила уверенность, что люди все равно "поднимутся с диванов и защитят свой голос".