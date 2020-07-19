В Бресте активисты массово бойкотировали встречу с совладельцем завода АКБ 4 19.07.2020, 21:31

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Фото: tut.by

Напряжение в городе растет.

19 июля в актовом зале Брестского горисполкома противники аккумуляторного завода встретились с совладельцем предприятия — гендиректором хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрием Басковым и главным инженером проектной организации «НПФ «Экология» Дмитрием Гуриковым. Большая часть активистов демонстративно покинула зал в самом начале мероприятия, пишет tut.by.

Воскресные встречи противников аккумуляторного завода на площади Ленина в Бресте последние несколько недель проходят по одному и тому же сценарию. Аккумуляторщики к 12.00 приходят кормить голубей, как делали последние два с половиной года. К ним подходят люди в форме и отправляют в актовый зал горисполкома на встречу, посвященную местному «референдуму» о судьбе аккумуляторного завода.

Фото: tut.by

Первую воскресную встречу проводил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. На следующей председательствовал его коллега из Брестского райисполкома. В третье воскресенье лидеры аккумуляторного протеста пришли в зал, увидели незнакомых людей в пиджаках и ушли. Как позже выяснилось, это были председатели брестского городского, районного, областного «совета депутатов» и начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома.

Фото: tut.by

Нынешняя встреча закончилась очередным демаршем. На амбразуру бросили одного из двух новых собственников завода — гендиректора хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрия Баскова и главного инженера проектной организации «НПФ «Экология» Дмитрия Гурикова. «Мэр» города Александр Рогачук присутствовал на встрече в роли «модератора».

Фото: tut.by

«Нет заводу»

Воскресная встреча началась напряженно. Один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк напомнил о требовании до местного референдума по судьбе аккумуляторного завода провести общественные обсуждения отчета о воздействии предприятия на окружающую среду.

Фото: tut.by

— Для меня это (встречи в актовом зале горисполкома) просто увод людей с площади. Не может быть вынесен на референдум завод без полного соответствия законодательству, — сказал активист.

Александр Рогачук выслушал Дмитрия Бекалюка и передал слово совладельцу завода Дмитрию Баскову.

— Дмитрий, вы выполните свое обещание, которое дали на площади — по поводу общественных обсуждений? — вмешался активист.

Фото: tut.by

— Давайте более конструктивно. В чем вопрос, — уточнил мэр.

— Данный человек на площади пообещал общественности прислать специалиста на общественные обсуждения. Он готов подтвердить свои слова? — обратился к бизнесмену Дмитрий Бекалюк.

Фото: tut.by

— Давайте пообщаемся спокойно, — начал Дмитрий Басков, но люди, не дождавшись ответа, встали со своих мест и пошли к выходу.

В итоге под крики «нет заводу!» большинство аккумуляторщиков покинуло зал.