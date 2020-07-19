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От маленьких побед – к большой общей Победе

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  • 19.07.2020, 22:01
  • 5,111
От маленьких побед – к большой общей Победе
Фото: Gazetaby.com

Поступок учительницы.

- Я - учитель и этим очень горжусь, - пишет телеграм-каналу «Баста» читательница. - За 20 лет работы в школе никогда не участвовала в «выборах». Честно и справедливо выполняла свою работу, но мизерная зарплата заставляла меня ездить на заработки.

Я видела две жизни и всегда умела жить прекрасно везде. Но... Больше молчать не хочу и не буду.

У меня предложение, может быть смешное: всем нам поставить на звонок в телефоне «Стены рухнут». Я сегодня в магазине специально не брала трубку, а рядом представительный мужчина сказал, что это сильно.

И это была моя маленькая победа.

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