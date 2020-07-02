Виктор Марчик: Все карты Лукашенко биты 35 2.07.2020, 7:33

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Фото: hrodna.life

День смены власти в Беларуси станет национальным праздником.

Настоящим открытием нынешней политической кампании стали белорусские регионы. Кадры с акций солидарности, которые проходили в десятках городов, облетели не только всю Беларусь, но и заставили следить за ситуацией в нашей стране весь мир.

Как изменилось белорусское общество? Об этом сайт Сharter97.org поговорил с активистом гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Слонима Виктором Марчиком.

- Перемены среди белорусов почувствовались особенно сильно, когда люди стали массово выходить на пикеты по сбору подписей, а затем на акции протеста и солидарности с политзаключенными. Раньше подобные митинги поддерживали практически одни и те же люди, молодежь мало интересовалась политической жизнью, а теперь я вижу очень много новых участников, которые просто пришли из ниоткуда.

Этим людям не надо ничего объяснять, они сами все прекрасно понимают и знают, что творится в стране, понимают, что так жить нельзя. Очень радует, что белорусы начинают просыпаться и видят, что если Лукашенко останется у власти, то будет только хуже.

- Какие события послужили толчком для начала изменений в стране?

- Безусловно, эпидемия коронавируса, которая никуда не ушла, люди все равно болеют и умирают. Проблема все еще актуальна, хотя власти говорят, что заболеваемость «пошла на снижение». По моей информации, есть указание вышестоящего руководства, чтобы из больниц быстрее выписывали людей. Даже тех, у кого подтвержденный COVID-19, но уже более-менее нормальное состояние. Именно так белорусские власти улучшают статистику.

Эта беда коснулась и меня лично. Я уже третий день лежу с высокой температурой. Хотелось бы, чтобы мне сделали тест на коронавирус, потому что я контактировал со многими людьми. На данном этапе тест мне делать никто не собирается. Что если у меня все-таки COVID-19? Люди, с которыми я контактировал, будут и дальше разносить заразу? Подобный подход очень настораживает. Я так понимаю, что указание не делать тесты идет от министра здравоохранения, а он, я думаю, получает приказы от самого Лукашенко.

Такие действия властей и толкнули людей в политику. Да, сейчас белорусы взяли небольшую паузу, люди ждут, кого зарегистрируют, а кого — нет. Когда уже начнется агитационная кампания, все вернется на круги своя. Белорусы будут снова выходить на улицы, высказывать свое мнение и показывать всеми своими действиями, что выступают против этой власти и системы. Если кто-то думает, что кампания закончилось — то он глубоко заблуждается.

- Кто из потенциальных кандидатов в вашем городе собирал самые большие очереди на пикетах?

- «Страна для жизни» Сергея Тихановского, самые длинные очереди стояли к ним. Бабарико к нам не приезжал, но его группа собирала подписи. Был Цепкало, но за него приходило меньше людей подписываться. Постоянно люди стояли за Светлану Тихановскую, она была и остается явным лидером. Пикетов за господина Лукашенко, который бравирует миллионами подписей, замечено не было.

- Многие отмечают, что особенно Лукашенко недовольны в регионах и они настроены очень радикально. Какой у него рейтинг в вашем городе?

- Думаю, еще ниже, чем те три процента, о которых все говорят. Если будет возможность встретиться с Лукашенко, я бы хотел задать ему вопрос: неужели он считает, что за него подписалось два миллиона человек? Думаю, что он прекрасно понимает, что это все обман, что его рейтинги «дутые», а его система — карточный домик, на который надвигается ураган. Cамый лучший выход для него сегодня — снять свою кандидатуру.

- Белорусы показали, что прекрасно справляются в критических ситуациях и без помощи властей. Лукашенко перестал существовать для белорусов?

- Абсолютно. Власть слабая, беспомощная и трухлявая. Чем она может помочь людям? Казалось бы, проблема водой в Минске — такие ситуации должны легко решаться, но ведь это превратилось в настоящую катастрофу! Если бы не волонтеры, если бы не люди доброй воли, все могло бы быть только хуже. Такая же ситуация и с COVID-19: если бы не солидарность белорусов, то жертв было бы больше в разы!

Происходящее указывает на последние дни этого режима. Игра закончена, все карты Лукашенко биты.

Люди настолько не хотят видеть его в кресле, что хлынут на улицы городов рекой. Не повторится сценарий, что результаты сфальсифицировали, чуть-чуть побунтовали и затишье. Такой подарок люди Лукашенко больше не преподнесут. Белорусы все равно будут протестовать, стоять за свой выбор и бороться. Да, сейчас маленькое затишье в кампании, но люди проявляют активность на флешмобах. Кто-то вывешивает флаги в окна, кто-то включает музыку, кто-то выкладывает свои удостоверения в Сеть и показывает, что на стороне народа. Активность не стихает, люди видят, что их большинство, они почувствовали вкус свободы и теперь «загнать их в стоило» просто не выйдет.

- Как произойдет смена власти в Беларуси?

- Могу только поделиться своим прогнозом. Думаю, что это произойдет мирно, а день смены власти станет в Беларуси национальным праздником, во многих странах ведь есть День восстановления государственности. Когда мы вернем нашу страну себе, то у нас также может появиться такой праздник.