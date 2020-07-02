Спикер палаты представителей США: Новые санкции против РФ следует ввести немедленно 6 2.07.2020, 7:48

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НЭНСИ ПЕЛОСИ

Фото: economictimes.indiatimes.com

Страна должна защищать своих военнослужащих.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России из-за информации о предполагаемой причастности Москвы к нападениям на американских военных в Афганистане.

«Мы должны ввести санкции против России и сделать это немедленно», — заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC (перевод - nv.ua).

Она напомнила, что президент США как верховный главнокомандующий должен защищать военнослужащих страны. При этом Пелоси обвинила Дональда Трампа в пренебрежении свои долгом как главы государства.

По ее словам, для него «игнорирование фактов», предоставляемых во время ежедневных президентских брифингов, — «дело привычки».

Напомним, влиятельная американская газета The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.

По данным журналистов, данные были получены во время допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США в начале 2020 года.

Вслед источники AP, The Times и The Washington Post подтвердили эту информацию. По их данным, российские шпионы уже выплатили награду боевикам за убийства американских солдат.

В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.