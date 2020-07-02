Выявлены три симптома коронавируса нового типа 2.07.2020, 8:05

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ФОТО: REUTERS / MIKE SEGAR

В США их добавили в медицинское описание болезни.

Как сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в описание коронавируса нового типа добавили три новых симптома.

Так, к числу симптомов COVID-19 добавились диарея, тошнота и заложенность носа, пишет cursorinfo.co.il.

Изначально симптомами инфекции американские врачи называли высокую температуру, затрудненное дыхание и кашель. Позже к ним добавили потерю обоняния и вкуса, а затем — мышечную боль, озноб и боль в горле.

Как отметил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире совсем скоро превысит десять миллионов человек.

Ранее российские врачи перечислили главные симптомы COVID-19. Это сухой кашель, высокая температура, мышечные боли и слабость, тошнота, рвота и диарея, в ряде случаев — нарушение вкуса и обоняния. У некоторых наблюдается состояние полного бессилия.

А еще, как сообщили британские врачи, у 30% больных коронавирусной инфекцией наблюдаются признаки тромбоза, который возникает в результате воспаления легких и может быть причиной смерти.