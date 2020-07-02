Ученые обнаружили под пирамидой в Мексике странную пещеру 1 2.07.2020, 8:35

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Фото: Horst Mahr/imageBROKER.com/Global Look Press

Она отличается от обычных туннелей древнего населения Мезоамерики.

Пустое пространство, обнаруженное под Пирамидой Луны в Мексике, является пещерой естественного происхождения. Такое открытие сделали мексиканские археологи, изучившие найденную под пирамидой пустоту, пишет lenta.ua.

Под Пирамидой Солнца и Пирамидой Кецалькоатля уже обнаруживались подземные пустоты, но во всех случаях речь шла о туннелях искусственного происхождения, которые, как предполагается, использовались при строительстве массивных ритуальных сооружений. Другое предназначение туннелей под пирамидами Мезоамерики — культовое, связанное с переходом в загробный мир.

Но пустота, найденная под Пирамидой Луны, отличается от других подобных пустот. В этом случае ученые наткнулись на естественную пещеру, которая, вероятно, использовалась людьми еще в те времена, когда на территории современной Мексики только зарождались первые культуры. Изучить пещеру под пирамидой помогли новейшие технологии неинвазивного геофизического исследования.

Пирамида Луны — вторая по величине структура такого типа в древнем мезоамериканском городе Теотиуакане. Последний был построен между первым и седьмым столетиями нашей эры и занимал площадь около 3.6 тысяч акров. В период расцвета население города достигало двухсот тысяч жителей, что делало Теотиуакан одним из крупнейших населенных пунктов Америки доколумбовых времен.