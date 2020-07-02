Сотрудник МТЗ о COVID-19: Я в шоке от той информации, которую выдала Кочанова 24 2.07.2020, 8:41

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Фото: mtz-belarus.by

На самом деле люди болеют в цехах целыми участками.

Сотрудник Минского тракторного завода отреагировал на очередную ложь властей о коронавирусе, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Я в шоке от той информации, которую выдала Кочанова в Барановичах на встрече с людьми, - пишет он. - Когда рассказывала про коронавирус на МТЗ. Мол, отдельные люди только заболели и ничего страшного тут нет.

Это чистейшая ложь. Болеют люди в цехах, прямо целыми участками. Когда надо налаживать технологию, люди над деталью дышат друг другу в лицо, потому что в масках ничего не видно.

Гардеробы, души - там дистанцию соблюсти никак не получится. Заболевают те, кому по работе надо обязательно контактировать с другими людьми. Те, кто закрылся в кабинетах и никого не пускают, те держаться, но не все.

В моем подразделении очень много новых заболевших с пневмонией уже по второму кругу.

Приходила санстанция на днях проверять масочный режим и проводитьдезинфекцию. Какие она выводы сделала, я не знаю, но лучше бы всем тесты сделали.

Все работники сейчас на нервах, работа абсолютно не продуктивная. Списки контактов уже даже нет смысла подавать, потому что заболевший сначала ходит с небольшой температурой неделю, потом обнаруживается пневмония, потом дней пять ожидают результата теста, и уже нет смысла выяснять контакты, потому что много времени прошло.

Всех уже надо изолировать, а кому тогда работать? Заболевших и переболевших сотни, а Кочанова сказала о десятках".

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