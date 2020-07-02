«Включите колонку - она все сделает за вас!» 2 2.07.2020, 10:31

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Белорус рассказал, как начал участвовать во Флешмобе солидарности.

Вчера в Беларуси прошел девятый день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

«Все эти дни не участвовал. Но, узнав вчера о том что Цепкало хотят завернуть с подписями, поставил колонку на балкон и врубил «Перемен!» на максимум», - пишет новый участник Флешмоба в соцсетях

«Пишу сюда чтобы вдохновить таких же осторожных и нерешительных, как я сам. Боитесь начать? Включите колонку, она все сделает за вас, этого достаточно чтобы показать свое небезразличие, думаю сейчас важно и это!»

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!