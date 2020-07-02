Культпротест: Мы призываем всех людей искусства присоединиться к нам в стремлении построить свободную Беларусь! 10 2.07.2020, 10:50

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Манифест деятелей культуры.

Ряд деятелей белорусской культуры объявили акцию #культпротест.

Полный текст манифеста акции опубликовал в «Фейсбуке» известный поэт и переводчик, экс-глава белорусского ПЭН-центра Андрей Хаданович.

Charter97.org приводит текст полностью:

- Друзья! Мы, работники сферы культуры, объявляем #культпротест.

Мы протестуем против того, что на улицах наших городов неизвестные похищают и бьют наших сограждан, а органы, которые призваны нас защищать, при этом бездействуют или даже содействуют этому. Мы протестуем против арестов кандидатов в президенты по смехотворным причинам. Наш #культпротест против тотального беззакония, когда к арестованным не пускают даже адвокатов и применяют пытки. Среди нас – талантливые, смелые и сильные женщины, и мы протестуем против того, что они – «бедняги», неспособные управлять государством. Наш #культпротест против абсолютного неуважения к своим гражданам и против угроз расстрелом; против арестов одноруких за аплодисменты, а немых – за выкрикивание лозунгов.

Наш # культпротест призван объединить всех людей творческих профессий, ведь это также протест против гастрольных удостоверений, которые #нізкімастацкіўзровень. Наш #культпротест против бешеных пошлин на любое ввезенное оборудование, против налога «на тунеядство», бесконечных согласований на массовые мероприятия. Нам надоела цензура и указания на то, что и как нам говорить, надоело принуждение выступать под фонограмму.

Наш # культпротест против постоянных и никому не нужных мероприятий, где культорганизаторы должны создавать «массовость». Против БРСМ и досрочных «голосований» с угрозами выселить из общежитий. Мы протестуем против гласных и тайных запретов Свободного театра и "неугодных" музыкантов. Мы против увольнений артистов, которые имели смелость открыто высказать свое мнение. Наша культура - это не фонограммы с шашлыком и «мехоманией», а фестиваль TEART и «Ева» Хаима Сутина.

Наш # культпротест оскорблен закрашиванием прекрасных, но «нежелательных» граффити, уродством наших городов, безвкусными ящиками и уничтожением исторических ценностей. Мы хотим иметь возможность играть музыку в переходах и на улице для тех, кто возвращается с работы, или пенсионеров, которые бы не были вынуждены торговать, чтобы выжить. Мы хотим любить и гордиться нашими Нобелевскими лауреатами не меньше, чем нашими спортсменами. Мы хотим, чтобы наши врачи и учителя зарабатывали не меньше нашей милиции.

Мы отказываемся принимать участие в любых государственных мероприятиях, выставлять им свет и звук, делать «дизайн» для их плакатов, гримировать артистов, которые решили там присутствовать. Мы не станем притворяться, что ковид – это #психо3, Василь Быков – поэт, белорусы – народец, а наша столица – городишко.

Под тегом нашего #культпротеста мы будем делать то, что умеем лучше всего – создавать искусство. И оценивать его будут не какие-то художественные советы, а проснувшийся народ Беларуси. Наш # культпротест будет петь, снимать видео, рисовать картины, проводить мероприятия для свободных граждан, а не для доставшей всех власти. Наше дело – вдохновлять, так давайте же покажем пример солидарности и усердной работы!

Мы призываем всех людей искусства присоединиться к нам в стремлении построить свободную Беларусь!