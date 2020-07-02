Схиигумен Сергий заявил об установлении «власти антихриста» в России 12 2.07.2020, 11:03

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Схиигумен Сергий

Мятежный священник призвал бойкотировать поправки в Конституцию.

Генеральная прокуратура России потребовала удалить с YouTube из-за недостоверности проповедь ультраконсервативного екатеринбургского священника РПЦ схииугмена Сергия (Романова), в которой он призывал бойкотировать голосование о поправках в Конституцию. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции уведомление Роскомнадзора.

Генпрокуратура признала недостоверной информацией слова схиигумена о том, что через поправки в Конституцию будет «узаконена рабовладельческая власть». Недостоверными признаны так же слова о том, что россияне добровольно узаконят власть будущего антихриста и его слуг и потеряют благодать Святой Троицы и покров Божьей Матери.

К кому обращено требование Роскомнадзора, — к YouTube или схиигумену, — издание не уточнило.

Схиигумен Сергий Романов — запрещенный в служении монах со священническим саном, один из основателей Среднеуральского женского монастыря. Он один из лидеров так называемых царебожников — ультраконсервативных православных христиан из РПЦ, особо почитающих последнего коронованного российского императора — Николая II Романова. Они почти не контролируются епископатом и часто состоят в оппозиции к РПЦ.

В мае схиигумен был запрещен в служении после проповеди, в которой он проклял чиновников. 16 июня он, при силовой поддержке прихожан, захватил Среднеуральский женский монастырь и сейчас удерживает его. По его утверждениям, с ним находится больше 500 человек. Его ожидает церковный суд, где будет стоять вопрос о лишении его сана.