В Ботсване нашли мертвыми 350 слонов, ученые не исключают коронавирус 6 2.07.2020, 11:09

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Произошло абсолютно беспрецедентное событие.

С начала мая в дельте Окаванго в Ботсване, расположенной на юге Африки, были обнаружены более 350 туш слонов. Как отметил представитель местного правительства, никто не знает причину гибели животных, а результаты лабораторных анализов станут известны через несколько недель, пишет ВВС.

В Ботсване находится около трети сокращающейся популяции слонов в Африке. Доктор Макканн из британской организации «Национальный парк спасения» рассказал, что местные защитники природы впервые предупредили правительство о гибели животных в начале мая, после того как обнаружили 169 туш слонов в дельте Окаванго. В ходе дальнейших поисков было найдено еще около 200 туш животных. По словам Макканна, это абсолютно беспрецедентное событие.

Правительство Ботсваны исключило браконьерство в качестве причины гибели животных, отметив, что их бивни не были удалены. Эксперты также исключили естественное отравление сибирской язвой. От этого в прошлом году в Ботсване погибли не менее 100 слонов.

Высказывается предположение, что слоны могли заразиться коронавирусом SARS-CoV-2. Ученые направили образцы животных на тестирование, чтобы выяснить, не был ли коронавирус причиной их смерти. Результаты ожидаются в ближайшие пару недель.