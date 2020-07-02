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Из Минска в Варшаву опять будут ежедневно ездить автобусы

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  • 2.07.2020, 11:13
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Из Минска в Варшаву опять будут ежедневно ездить автобусы

Ранее их отменили из-за COVID-19.

С 10 июля «Минсктранс» возобновляет автобусные рейсы из Минска в Варшаву, которые были временно отменены из-за коронавируса, сообщает предприятие, пишет The Village Беларусь.

Автобусы Минск-Варшава будут отправляться из беларуской столицы ежедневно в час ночи. Назад из Варшавы они будут отправляться в 23 часа.

Автобусные рейсы из Минска в Польшу также возобновил Ecolines. Однако внешние границы страны для беларусов пока что остаются закрытыми.


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