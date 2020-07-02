Исследование: активные игры с отцом развивают у ребенка самоконтроль 3 2.07.2020, 11:33

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У таких детей реже проявляется агрессия.

Дети, которые с раннего возраста играют в подвижные игры с отцом, склонны лучше контролировать свое поведение и эмоции во взрослом состоянии — к такому выводу пришли кембриджские ученые, сообщается на сайте университета, пишет «Нож».

Перед тем как прийти к такому заключению, специалисты проанализировали результаты исследований, проведенных в Европе и Северной Америке за последние 40 лет — с 1977 по 2017 год. Ученые пытались обнаружить закономерность между тем, как часто отцы играли с детьми (до трех лет) и как это повлияло на самих детей по мере взросления.

Исследователи сделали акцент именно на играх отцов с детьми, так как подобное взаимодействие чаще связано с физической активностью. Закономерность между играми с отцом и адекватным самоконтролем действительно существует: судя поданным, такие дети с течением времени лучше управляли чувствами и эмоциями и успешно применяли эти навыки в школе. У них реже проявлялась гиперактивность и агрессия.

«Физические игры часто связаны с ситуациями, в которых детям приходится учиться управлять собой. Возможно, тебе придется контролировать себя, когда все идет не так, как тебе нравится: например, твой отец случайно наступил тебе на палец, а ты почувствовал раздражение», — объяснил Пол Рамчандани, один из авторов исследования. Он назвал такие игры «безопасной средой», в которой ребенок может попрактиковаться в реакциях на те или иные события.

Рамчандани также сказал, что в их исследовании уделено больше внимания отцам потому, что в фокус изучения большинства ученых попадают преимущественно игры детей с мамами.