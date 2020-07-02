Минчанин: Лукашенко — главное препятствие для развития страны

Минчанин: Лукашенко — главное препятствие для развития страны3
- 2.07.2020, 11:37
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Константин Конопко предложил правителю снять свою кандидатуру.
Минчанин Константин Конопко записал видеообращение к Александру Лукашенко. В нем он призывает "освободить кандидатов" — за решеткой на сегодняшний день находится Виктор Бабарико, потенциальный кандидат в президенты. Вообще в Беларуси уже более двух десятков политзаключенных, сообщает "Еврорадио".
Конопко предложил Лукашенко снять свою кандидатуру на президентских выборах. "Это будет красивый шаг с вашей стороны, который убедит белорусов, что вы любите Беларусь", — заявил он.
"За 26 лет мы, белорусы, могли бы сделать очень много вместо того, чтобы поддерживать на плаву ваши советские фантазии, — говорит в видеообращении Константин Конопко. — Я сейчас имею в виду предприятия-зомби, которые вы, Александр Григорьевич, так любите. Но которые стоят нам огромных денег на содержание, вместо того, чтобы приносить прибыль".
Автор видеообращения считает, что действующий руководитель государства — "главное препятствие для развития страны", а его экономическая политика привела к тому, что "большинство белорусов живут скромно, а часто бедные, не имеют средств к достойной жизни".