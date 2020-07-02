Страна, остриженная «под ноль»1
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- 2.07.2020, 12:11
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Апофеозом голосования по путинским поправкам стал случай в Коми.
Апофеоз недельного балагана по имитации народной любви к путинским поправкам в Конституцию был достигнут вчера в Коми.
Там 70% «против» чудесным образом в свете новых сведений превратились в 70% — «за».
Это что-то невиданное и неслыханное.
95% в Тыве в «электоральных султанатах» нас не удивишь. Но чтобы вот так – стакан протестного голосования опрокидывался начальством в «победное» с криком «Прост!» — что-то новенькое.
«Легким движением руки брюки превращаются… превращаются брюки… брюки превращаются… В элегантные шорты»!
Советская киноклассика. Эти бы слова да главной ЦИКовской дикторше.
Остриженная вчера «под ноль» страна выстроена в колонну и с криками «раз-два» отправлена строем мимо военных памятников в пустоту. Затихли песни за горизонтом, улеглась дорожная пыль от миллионов ног.
«Горит восток зарею новой»...
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