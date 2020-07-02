COVID-19 свирепствует в Гомеле, Гродно и Орше 3 2.07.2020, 12:14

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иллюстрационное фото Reuters

Власти скрывают данные о новых жертвах.

Новые смерти от Covid-19 в разных городах страны. Пишут читатели телеграм-канала "Баста!" из Гомеля, Гродно, Орши.

"В Орше официальная статистика показывает около 40 умерших за неделю, в то время как только через госпредприятие "Спецкомбинат" прошло около сотни человек, не говоря о частниках", - пишет сотрудник предприятия.

"В Гомеле от двусторонней пневмонии умерла руководитель студенческого клуба Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. В последние дни она находилась на ИВЛ", - сообщает подписчик.

"В нашей компании "ГродноПакПласт" работает 10 человек, Все они переболели коронавирусом, один из сотрудников умер, но якобы от пневмонии.

Мой отец контакт первого уровня, фирмы рядом находятся, сам пришел к врачу поликлиники N6. На просьбу взять тест, врач улыбнулась и сказала, что никто вам не даст его сделать. Сказали сидеть на самоизоляции, попросил больничный, не дали. На боль в горле и невыносимый кашель сказали, что это возрастное", - пишут нам из Гродно.

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